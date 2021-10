Vertiseit, som utvecklar informationsskärmar för exempelvis butiker, har presenterat nya finansiella mål. Bland annat ska ebitda-marginalen uppgå till minst 30 procent år 2024 och tillväxten av de årliga återkommande intäkterna (ARR) ska vara 25 procent per år mellan 2022 och 2024. Bolaget gör även en riktad emission om 100 miljoner kronor till teckningskurs 24 kronor per aktie, strax under fredagens stängningskurs.

Det framgår av ett pressmeddelande.