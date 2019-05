Vertiseit lyfter i handelspremiären

Vertiseit måste fokusera på att behålla sitt låga kundtapp när bolaget ska fortsätta växa under lönsamhet, sade bolagets vd och storägare Johan Lind i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt för en tid sedan. Vertiseit jobbar med stora varumärken och får bara en chans, framhöll han.

Johan Lind uppgav sig se bra tillväxtmöjligheter inom den befintliga kundstocken genom utrullning i fler av kundernas butiker, och han ser därmed goda förutsättningar att nå bolagets mål att dubblera de återkommande intäkterna till år 2022.

Vertiseit, som uttalas "vertise it" som i "(ad)vertise it", omsatte 70 miljoner kronor under 2018. Bolaget fokuserar på det fysiska kundmötet och anser inte att det pågår ett krig mellan fysisk detaljhandel och e-handel. Huvudkontoret ligger i Varberg.