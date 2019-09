Verkstad och bank steg på de nordiska börserna

Oljepriset fortsatte ned på fredag, Equinor trotsade dock oljepriserna och studsade upp under fredagen. Bolaget evakuerade även anställda efter att en brand brutit ut vid en av deras anläggningar, vilket Sysla rapporterade under fredagen. En talesperson för företaget uppgav att branden nu skall vara under kontroll.

I Helsingfors var OMXH25-indexet upp 0,3 procent till nivån 4.073, där verkstad ledde utvecklingen.

Detaljhandelsbolaget Kesko, som bland annat äger flera livsmedelskedjor och K-Rauta, levererade en månadsrapport som fick marknaden att skicka ned aktien 3,2 procent. Rapporten visade på en negativ organisk tillväxt om 1 procent för koncernen. Aktien blev även nedgraderad till sälj av Nordea under torsdagen då man pekade på en ansträngd värdering.