Verkstad i topp på Stockholmsbörsen – Kabe faller efter vinstvarning

Vinnare

• På storbolagslistan OMXS30 är det främst verkstadsbolagen som leder uppgången. Sandvik stiger 3,1 procent medan Assa Abloy, Hexagon och SKF alla lyfter mellan 2,2 och 2,6 procent.

• I banksektorn utmärker sig SEB med en uppgång på 2,4 procent. Övriga branschkollegor – Swedbank, Nordea och Handelsbanken – handlas alla upp mellan 1,1 och 1,4 procent.

• Rapporterande fastighetsbolaget Castellum handlas upp 3,4 procent. Förvaltningsresultatet kom in något under förväntan, men bolaget redovisade ändå en hyrestillväxt om 4,4 procent. Utdelningen höjdes också för 22:a året i rad, denna gång till 6,50 kronor per aktie.