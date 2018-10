Verizons justerade vinst något bättre än väntat

"Verizon har rapporterat ett tredje kvartal med starka operationella och finansiella resultat. Med starten på 5G-eran under det fjärde kvartalet förväntar vi oss att den trenden fortsätter", säger Hans Vestberg, vd för Verizon, i ett pressmeddelande.

Vinsten per aktie landade på 1,19 dollar medan den justerade vinsten per aktie uppgick till 1,22 dollar. Analytikernas snittförväntningar låg på 1,19 dollar. Nettoresultatet kom i sin tur in på 5,1 miljarder dollar.

Antalet nya telefonabonnenter uppgick till 295.000 stycken vilket var en bra bit över väntade 161.000 enligt Factset.