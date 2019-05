Veoneers miljardinjektion utökas

Priset i den riktade emissionen av 24 miljoner stamaktier ligger på 17,50 dollar per aktie.

Konvertiblerna kommer att vara seniora, icke säkerställda åtaganden för Veoneer och ränta kommer att utgå enligt en fast räntesats om 4,00 procent per år och betalas halvårsvis i efterskott. Konverteringskursen för konvertiblerna kommer inledningsvis att motsvara 44,8179 stamaktier per nominellt belopp om 1.000 dollar i konvertibler, vilket innebär en inledande konverteringskurs om cirka 22,3125 dollar per stamaktie.