Vd:n efter torsdagsraset: Sunt att det finns kritik

Aktien i Embracer (tidigare THQ) backade med nästan 15 procent till cirka 65 kronor på torsdagen efter att den brittiska analysfirman The Analyst inlett bevakning med rekommendationen ”short” och med en riktkurs på 30 kronor.

En springande punkt i The Analysts resonemang är skillnaden mellan det bolaget kallar operativt ebit och det fria kassaflödet, eller mer specifikt ”free cash flow to equity”, det vill säga det kassaflöde som potentiellt kan delas ut till aktieägarna.

Det förstnämnda, det operativa rörelseresultatet, har enligt The Analyst uppgått till 1.465 miljoner kronor sedan december 2015 framtill halvårsskiftet 2019. Det senare, alltså ”free cash flow to equity” före bolagets förvärvsaktiviteter summerar The Analyst till -228 miljoner kronor för samma tidsperiod.

Lars Wingefors utgår från en annan kassaflödesberäkning i sitt mejl till Direkt.