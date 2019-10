Vd:n efter kursrusningen: ”Vi kommer få stora fördelar”

Det säger han till Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen efter att Impact Coatings under natten meddelat att Hyundai via en riktad emission köper in sig i bolaget och får cirka 10 procent av aktierna, samt att parterna tecknat ett utvecklingsavtal.

”Detta är en av de största fordonstillverkarna i världen, som dessutom ligger mest i framkant inom bränsleceller. Att vi kommer få stora fördelar, och kan se en stor tillväxt framför oss, är helt klart. Däremot är det för tidigt att ge någon kvantifiering”, säger Torbjörn Sandberg.

Vad krävs för att ni ska kunna kvantifiera det?

”Att man går från samarbete till att sälja kommersiella applikationer”, svarar han.

Och hur långt fram i tiden är vi då?

”Inom de närmsta åren.”

Så första effekterna på er resultaträkning ligger några år bort?