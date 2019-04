VBG gör sitt bästa kvartal någonsin – aktien tangerar rekordnivå

Den organiska tillväxten noteras till 14,7 procent i första kvartalet.

Resultat efter finansiella poster ökade till 121,7 miljoner kronor och omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 0,4 Mkr och resultatet efter skatt negativt med 1,2 Mkr.

Aktien stiger kraftigt efter rapporten och är i skrivande stund 7,5 procent plus. Under eftermiddagen tangerade aktien sin all time high-nivå på 159,50 kronor.