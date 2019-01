Växande råoljelager i USA gav oljepriset hicka

Brent vände direkt ned på beskedet och handlades ned strax under 60,7 dollar per fat, ned 0,2 procent för dagen. Oljepriset återhämtar sig dock snabbt och rör sig nu istället mot dagshögsta igen. Kort efter att statistiken offentliggjorts är spotpriset på Brent upp 0,4 procent för dagen på strax över 61 dollar per fat.

Även den amerikanska WTI-oljan hickade till men har återhämtat sig och handlas upp 1 procent till strax under 60 dollar per fat.