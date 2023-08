Laddbolaget Ctek redovisade ett resultat efter skatt på minus 22 miljoner kronor under det andra kvartalet 2023, vilket kan jämföras med plus 12 Mkr under samma period förra året.

”En svag efterfrågan inom slutkonsumentledet under april kom att påverka kvartalet med en negativ omsättningstillväxt”, skriver Ola Carlsson, tillförordnad vd, i rapporten.