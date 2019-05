Varuhuskedjan vinstvarnar – aktien rasar i förhandeln

Bakom beskedet lurar ett svagt första kvartal där försäljningen landade på 3,82 miljarder dollar vilket var en minskning från 3,95 miljarder dollar under det första kvartalet 2018. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 3,93 miljarder dollar enligt Bloombergs sammanställning.

”Året började långsammare än vad vi hade önskat och försäljningen under det första kvartalet kom in under våra förväntningar”, säger Michelle Gass, vd för Kohls, i en kommentar.

Varuhuskedjans vinst per aktie uppgick till 0,61 dollar vilket var en minskning från 0,64 dollar det första kvartalet 2018 och under analytikernas prognos på 0,67 dollar.

När det kommer till den sänkta vinstprognosen hade analytikerna i snitt förutspått en vinst per aktie på 6,04 dollar.