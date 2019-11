Varuhusbolaget Macy's faller efter sänkt prognos

Justerat resultat per aktie blev 0,07 dollar (0,27), vilket är klart bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,00.

Det justerade resultatet för i år bedöms nu bli 2,57-2,77 dollar per aktie, ned från 2,85-3,05 dollar per aktie. Analytikerna väntar sig ett resultat på 2,78 dollar per aktie.