Utsträckt hand från Kina lyfter Wall Street till dagshögsta

Teslas vd Elon Musk meddelade att elbilstillverkarens preliminära resultat för fjärde kvartalet var positivt men lägre än under det tredje kvartalet. Aktien dalade drygt 9 procent.

Netflix tappade 2,2 procent trots att streamingbolaget på torsdagskvällen redovisade ett bättre resultat per aktie än väntat. Intäkterna och antalet abonnenter nådde dock inte upp till förväntningarna.

Anrika juveleraren Tiffany & Co hade en svag julhandel och enligt bolaget kommer vinsten per aktie hamna något under analytikernas snittförväntningar, enligt Bloomberg News. Tiffany-aktien handlades dock upp 5,0 procent för dagen.