Utsikter i USA bakom Danske Markets köprekommendation på Kambi

Det framgår av en analys där rekommendationen köp upprepas men där riktkursen höjs till 290 kronor från 238, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om på fredagsmorgonen.

"Läget i de 13 delstater som vi har tittat närmare på och som vi förväntar oss kommer att tillåta betting under 2018-2022 kan visa sig riktigt lönsamt för Kambi. Vi räknar med att intäkterna kommer att växa med i snitt 37 procent per år mellan perioden 2018-2022 och med en genomsnittlig ebit-tillväxt om 64 procent under samma period", skriver Danske Markets.

Storbanken tror att Kambi kan erövra runt 9 procent av en USA-marknad som bedöms vara värd 9 miljarder dollar till att börja med samt att det finns ytterligare en betydande uppsida.