Amerikanska McCormick höjer sin kvartalsutdelning till 37 cent per aktie, en höjning med 8,8 procent jämfört med tidigare 34 cent per aktie. Utdelningen hamnar därefter på 1,48 dollar per aktie i årstakt, vilket motsvarar en direktavkastning på 1,7 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.