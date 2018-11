USA:s justitieminister Jeff Sessions avgår på Trumps begäran

TV-kanalen CNN rapporterar att USA:s president Donald Trump begärt att justitieminister Jeff Sessions ska avgå, vilket han också gjort. CNN beskriver processen som att Jeff Sessions i praktiken fått sparken, något som också bekräftas i justitieministerns eget uttalande.

"Kära herr president, på din begäran lämnar jag in min avskedsansökan", skriver Sessions i ett uttalande enligt The New York Times.

Jeff Sessions har återkommande varit föremål för öppen kritik från Donald Trump, som varit missnöjd med justitieministerns beslut att förklara sig själv jävig i en pågående utredningen kring kontakterna mellan Ryssland och Donald Trumps egen presidentvalskampanj 2016.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg kommer han att ersättas av Matthew G. Whitaker, Jeff Sessions egen stabschef. Det bekräftar också Donald Trump i ett inlägg på Twitter.