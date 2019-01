USA-börserna lyfter – Veoneer rusar tvåsiffrigt

I Europa har börserna under dagen stigit på bred front med uppgångar på 1-1,5 procent i Frankfurt, Paris och London.

Samtalen mellan Kina och USA i Peking kommer att fortsätta under onsdagen, det rapporterar Reuters och Bloomberg News.

I öppningshandeln steg flera teknikaktier, bland andra Facebook med 3,3 procent, Amazon med 2,8 procent, Netflix med 1,0 procent och Alphabet med 1,2 procent. Rapporter från de koreanska Samsung Electronics och LG om lägre resultat under fjolårets avslutande kvartal rådde inte på marknadsoptimismen.

Teknikbolaget Veoneer lyfte också kraftigt för andra dagen den här veckan efter att tidigare under tisdagen ha rapporterat en orderingång som uppgick till 5,9 miljarder dollar, motsvarande 52,6 miljarder kronor under fjolåret. Affärsområdet Aktiv säkerhet dubblerade orderingången jämfört med 2017. Under gårdagen rapporterade Veoneer också

Tesla var upp 1,6 procent efter öppning. Under dagen framkom att styrelseledamoten Larry Ellison, grundare till Oracle, äger aktier för 1 miljard dollar i elbilsbolaget.

Cannabisbolaget Aurora förutspådde i sin kvartalsrapport intäkter på 50-55 miljoner kanadadollar för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, vilket var lägre än de 67,4 miljoner analytiker räknat med. Bolaget upprepade dock prognosen om att öka kapaciteten till minst 150.000 kilo årligen under de tre första månaderna i år. Aktien steg med 1,1 procent i inledningen, men vände sedan ner.