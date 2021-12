USA svartlistar ai-bolag – samma dag som bolaget börsdebuterar

Innehåll från Blipp Annons

De senaste tolv månaderna har det gjorts strax över två miljoner bilaffärer i Sverige. En tredjedel av affärerna har varit mellan privatpersoner. Enligt en undersökning känner nio av tio köpare i den här gruppen någon form av osäkerhet, och känslan delas även av majoriteten av säljarna.

– De flesta som säljer sin bil på privatmarknaden gör det för att försöka få ett bättre pris, men annonseringen och säljprocessen där man ska ta emot okända människor är ofta förknippad med obehag. För köparen handlar osäkerheten om att man inte riktigt har kunskap kring hur en bilaffär ska gå till och att det rör sig om mycket pengar, förklarar Jonny Lindén, vd på Blipp.

Blipp har förnyat och digitaliserat hela bilaffären för att privatpersoner enkelt och tryggt ska kunna göra en bilaffär med varandra. Tjänsten är kostnadsfri, vilket möjliggörs genom att Blipp får intäkter från förmedling av lån och försäkringar.

Läs om hur det fungerar att sälja sin bil med Blipp

Behåll marginalen själv

Blipp kan erbjuda köparen finansiering och garanti, något som bara bilhandlaren tidigare kunnat göra. Blipp gör också en omfattande digital bakgrundskontroll på bilen så att köparen inte ärver dolda problem, ordnar digitala avtal med legitimering via bank-id samt sköter ägarbytet via Transportstyrelsen. Under hela processen deltar en expert från Blipp via videosamtal.

– Experten finns med på garageuppfarten via videosamtal för att ge personlig service och se till att köparen och säljaren känner sig trygga, säger Jonny Lindén.

Privatpersoner har mycket att vinna på att sälja sin bil till en annan privatperson i stället för att byta in den hos en bilhandlare, berättar Jonny Lindén. Särskilt om bilen i fråga är fem år eller nyare. Då kan säljaren få mellan 15 och 20 procent mer för sin bil. Jonny Lindén har även sett exempel på ännu högre procentsatser.

– Bilhandlare har en högre kostnadsbas med fastigheter, säljorganisation och annat, vilka behöver täckas av höga marginaler i själva bilaffären. Den digitala affärsmodellen hos Blipp möjliggör att konsumenterna kan mötas halvvägs utan att ge upp marginalen till bilhandlare, säger Jonny Lindén

Läs om hur det fungerar att köpa en bil med Blipp

Unika på marknaden

I dag finns det egentligen inga alternativ till Blipp på marknaden som inte är en förlängning av bilhandlarnas traditionella affärsmodell i digital kostym, menar Jonny Lindén.

– Vi på Blipp står på konsumenternas sida och vill att de ska göra bättre bilaffärer, både ekonomiskt och upplevelsemässigt. Därför kommer vi att fortsätta sätta kunden i centrum och driva på en beteendeförändring där fler vågar göra bilaffärer utan mellanhänder, säger han.

Om Blipp

Blipp startades 2018 och verkar sedan dess för att människor ska kunna göra tryggare och enklare fordonsaffärer via en digital tjänst. Genom partnerskap med aktörer som levererar produkter för digital signering, finansiering och försäkring kan Blipp erbjuda en heltäckande tjänst för privatpersoner. Läs mer på www.blipp.se