USA: Sanktionerna mot Iran har kostat regimen 18 miljarder kronor

USA:s sanktioner mot Iran har skapat oro på oljemarknaden under sommaren men framför allt stått den iranska regimen dyrt enligt Brian Hook, USA:s särskilda sändebud till landet. Han hävdade på måndagen att sanktionerna kostat landets regim 2 miljarder dollar eller 18 miljarder kronor i uteblivna oljeintäkter. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Siffran bygger på att drygt 1 miljon fat iransk olja per dag har försvunnit från marknaden, något som skulle ge ett intäktstapp på just 2 miljarder dollar per månad enligt Reuters beräkningar.