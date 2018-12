USA-räntorna vände upp efter återhämtningen på Wall Street

USA-räntorna sjönk först tillbaka ytterligare efter svensk stängning på torsdagen, men vände sedan uppåt i takt med att de ledande New York-börserna vänt kraftigt uppåt. Med mindre än två timmar kvar till stängning var börsindexen ned 2,5 till 3,1 procent men efter en stark avslutning hamnade samtliga på plus. Samtliga sektorer gick från minus till plus under handelsdagen.