USA-räntorna sjunker efter dämpad optimism i Feds Beige Book

Brittiska pund försvagades marginellt inför onsdagskvällens misstroendeomröstning om premiärminister Theresa May i det brittiska parlamentet, men återhämtade allt när det stod klart att hon överlevt omröstningen, med röstsiffrorna 325 mot 305.

Federal Reserves Beige Book noterade att USA-ekonomin visat tecken på att bromsa in de gångna veckorna i takt med minskad optimism. Flertalet regioner rapporterade ändå om fortsatt tillväxt i blygsam till måttlig takt.

Efter omröstningen bjöd Theresa May in övriga partiledare till ett möte redan under onsdagskvällen för att diskutera hur Storbritannien ska gå vidare.