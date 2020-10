USA: Orderingången på varaktiga varor steg i september

Innehåll från Autodesk Annons

Bättre informationsflöde och åtkomst till rätt data när man behöver den är en nyckelfaktor för att byggsektorn ska lyckas bli mer effektiv och hållbar. Rätt utfört kommer detta leda till en ökad produktivitet med mindre missförstånd, färre omarbeten och mindre bortslösat material. Där kan det efterlängtade 5G-nätet innebära ett stort värde när omfattande, tung information, som exempelvis 3D-modeller, ska delas och kunna nås när som helst, var som helst. Orsakerna till varför läget ser ut som det gör idag är flera, menar Jonas Kramer, digitaliseringsspecialist för bygg- och infrastrukturindustrin på mjukvaruföretaget Autodesk, en världsledande leverantör av innovativa programvaror för tillverkning-, bygg- och underhållningsindustrin.

– Det är ofta väldigt många parter inblandade i byggprojekt. Allt från ägare och entreprenörer till arkitekter och ingenjörer med flera. Den svagaste länken riskerar att bryta informationsflödet rejält, vilket en förbättrad kravställning på digitalisering parterna emellan till exempel skulle kunna förebygga.

Felaktig information innebär stora kostnader

Digitalisering och snabbare uppkoppling erbjuder en mängd fördelar för byggindustrin i form av ökad kvalitet, högre säkerhet och nöjdare kunder. Genom att inte nyttja de digitala möjligheterna riskerar bolag istället att gå back på grund av processer som egentligen enkelt kan förbättras, förklarar Jonas Kramer.

– Det finns flera entreprenörer som hänvisar att kostnaden för omarbeten kan vara ända upp till 20 procent av hela byggprojektkostnaden och en stor anledning till detta beror på bruten informationskedja och felaktig dokumentation. Exempelvis fel version av informationen eller låg kvalitet på en ritning eller modell som resulterade i fel bygge som sedan behövde rivas och göras om. Rätt information är kort och gott superviktigt.

Lagkrav i Europa kapar kostnader

Hög datamognad på byggarbetsplatser är ett lagkrav i många europeiska länder när det gäller myndighetsbyggprojekt som exempelvis skolor, sjukhus, vägar och liknande. Detta går under benämningen BIM mandate och ska bidra till att få ned byggkostnader och ge ökad kvalitet på slutprodukten. Något liknande lagkrav finns dock inte i Sverige, vilket många ställer sig frågande till, inklusive Jonas Kramer.

– Det är mer regel än undantag att projekten tar längre tid att färdigställa än planerat vilket gör att notan för skattebetalarna blir långt dyrare. I Storbritannien har staten sparat in 2 miljarder euro, motsvarande 20,6 miljarder SEK, sedan kraven infördes 2012 och de har gått från att slutföra en tredjedel av projekten i tid till två tredjedelar. Nu har det glädjande nog precis lämnats in en motion till regeringen angående BIM som lagkrav i Sverige, så förhoppningsvis når detta även oss.

”Världens femte mest hållbara företag”*

Autodesk är ett världsledande bolag inom ”make anything”. De hjälper sina kunder att skapa allt från byggnader till bildesign, produkter, och filmproduktioner genom mjukvaror som stödjer såväl byggprocesser som arbetsflöden, dokumenthantering och machine learning. Att stötta industrier i att skapa mer innovativa lösningar som ökar både effektivitet och graden av hållbarhet är ett fokus framåt.

– Vi har blivit utsedda till världens femte mest hållbara företag och världens mest hållbara mjukvaruföretag. En anledning till detta är att alla våra serverhallar drivs av 100 procent fossilfri energi men det kanske största skälet till utnämningen är att våra lösningar hjälper våra kunder att bli mer hållbara. Det i sin tur är med och bidrar till mer hållbara samhällen, avslutar Jonas Kramer.

*DAVOS, Switzerland, Jan. 21, 2020 /CNW/ - Corporate Knights released its 16th annual ranking of the world's 100 most sustainable corporations in Davos today, after a rigorous assessment of 7,395 companies with more than US$1 billion in revenues.