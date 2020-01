USA och Frankrike får 15 dagar på sig lösa skattetvist och tullhot

Franska lyxproducenter får ökat hopp efter att Bruno Le Maire på en pressträff under tisdagen meddelade att han haft ett långt samtal med USA:s finansminister Steven Mnuchin där de kommit överens om att öka ansträngningarna för att nå ett avtal. Bruno Le Maire lade dock in en basklapp om att han kommer hoppa av samtalen om Trumpadministrationen gör verklighet av hoten under samtalsperioden.