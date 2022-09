USA: Inte överraskade av Ukrainas framgångar

Ej heller nåddes de sekundära effektmåtten relaterade till sjukdomsprogression och utskrivning. Vicore Pharma uppger att det därmed kommer avsluta fortsatt klinisk utveckling av C21 mot covid-19.

Den bristande effekten kan förklaras av nya virusmutationer, enligt bolaget.

”Utvecklingen av sars-cov-2 viruset mot mindre allvarliga och mer smittsamma mutationer har helt förändrat den kliniska bilden från en livshotande sjukdom till en mer influensa- eller till och med förkylningsliknande sjukdom i de övre luftvägarna”, kommenterar Maureen Horton i pressmeddelandet, tidigare professor i Medicine vid Division of Pulmonary and Critical Care Medicine på Johns Hopkins University School of Medicine och Co-Director vid Johns Hopkins Interstitial Lung Disease Clinic.

”Vi är naturligtvis besvikna över effektdata men mycket glada för säkerhetsprofilen. Dessa nya fynd stärker även bilden av att C21 verkar genom att stimulera de alveolära epitelcellerna vilket är kritiskt vid behandling av IPF och förklarar den goda effekten av C21 mot covid-19 som orsakats av 'wild-type'-virusvarianten”, skriver vd Carl-Johan Dalsgaard.

Vicore kommer nu koncentrera utvecklingen av C21 på de pågående kliniska programmen inom IPF och pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Hälsovårdsinvesteraren Healthcap är största ägare i Vicore Pharma med 22 procent av aktierna. Bolaget är upp med 54 procent på börsen de senaste tolv månaderna och värderas nu till 2,3 miljarder kronor.