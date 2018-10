USA: Inflationsdata lugnar dallrande Wall Street-nerver

Konsumentpriserna i USA steg 0,1 procent i september, jämfört med månaden före, och med 2,3 procent från samma månad i fjol. Väntat var +0,2 respektive +2,4 procent, enligt Reuters snittprognos. Kärninflationen, det vill säga exklusive livsmedel och energi, var också lite under förhandstipsen.

På onsdagen upplevde både S&P 500 och Dow Jones de största nedgångarna under en handelsdag sedan februari. För Nasdaqs vidkommande var onsdagen den sämsta handelsdagen sedan 2016.

På bolagsfronten steg apotekskedjan Walgreens Boots Alliance 2,4 procent. Eftermiddagens kvartalsrapport visade en försäljning under analytikerförväntningarna. För helåret spår bolaget ett justerat resultat per aktie inom intervallet 6:40-6:70 dollar, att jämföra med analytikernas förväntningar som låg på 6:45 dollar i genomsnitt.

Bland råvaror fortsatte oljepriset att tappa under torsdagen efter större nedgångar på onsdagen. Detta trots att orkanen Michael utgjort ett hinder och lett till minskat utbud från den Mexikanska gulfen. WTI-oljan tappade 1,8 procent, strax under 72 dollar per fat