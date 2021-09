USA har nått uppgörelse för att undvika nedstängning

Innehåll från Tanium Annons

– Vi kan inte skydda det vi inte vet om och vi ser att det hos företag finns ett mörkertal på mellan 10 – 20 procent okända enheter på nätverket. Med vår plattform kan företag få visibilitet överallt med ett chip i sig kopplat till nätverket. Det innebär en komplett nätverksvisibilitet, lokalt och globalt, som bidrar till att IT- och säkerhetsavdelningens arbete optimeras, säger Peter Lämber, Head of Nordic & Baltic region.

De flesta företag köper in det bästa verktyget för en enskild åtgärd. Det resulterar allt för ofta 20 - 25 olika verktyg som inte kommunicerar och kräver en egen infrastruktur, egna resurser och en egen agent ute på maskinen. Detta sänker maskinens prestanda livslängd.

– Det vi kan göra är att plocka bort, hypotetiskt, 24 agenter och ersätta det med en enda. För vår kund innebär det att IT operations- och säkerhetsavdelningen får samma vy och kan jobba mer proaktivt, och en ökad användarnöjdhet, säger Peter Lämber.

Plattformens smarta arkitektur gör att den hittar 99,9 procent av alla de maskiner som finns i nätverket. Sedan kan informationen hämtas från enheter på under 20 sekunder oavsett om närverket har 200 eller två miljoner maskiner som är distribuerade i hela världen.

– Vi minimerar trafiken på nätet med vår arkitektur där maskinerna kommunicerar med varandra och delar både information och data som till exempel Windows uppdateringar och mjukvaruinstallationer, och rapporterar tillbaka status i realtid, säger Peter Lämber.

En samlad vy av samtliga maskiner på nätverket ökar synligheten och optimerar hanteringen av eventuella hot och risker. I Taniums plattform finns 16 moduler med olika funktionaliteter, som kan nyttjas vartefter företagets behov utvecklas.

– När vår plattform är på plats och en agent installerad på respektive maskin så kan IT-avdelningen enkelt slå på funktionalitet för exempelvis hantering av känsligt data på datorerna, skjuta ut uppdateringar, upptäcka och täppa till sårbarheter, policy-hantering med mera, utan att behöva rulla ut fler agenter eller extra infrastruktur, säger Peter Lämber avslutningsvis.

Fakta Tanium

Tanium offers endpoint management and security that is built for the world’s most demanding IT environments. Many of the world’s largest and most sophisticated organizations, including nearly half of the Fortune 100, top retailers and financial institutions, and multiple branches of the US Armed Forces rely on Tanium to make confident decisions, operate efficiently and effectively, and remain resilient against disruption. Tanium has been named to the Forbes Cloud 100 list of ”Top 100 Private Companies in Cloud Computing” for five consecutive years and ranks 4th on FORTUNE’s list of the ”Best Workplaces in Technology 2020.” Visit us at www.tanium.com and follow us on LinkedIn and Twitter.