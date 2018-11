USA-börserna väntas öppna nedåt med tobaksbolag i fokus

Under fredagen sågs USA-börserna falla, S&P 500 sjönk med 0,9 procent, då allmän oro för en svagare global tillväxt rådde. Fallande oljepriser bidrog även till att dämpa humöret.

"Vi måste göra vad som krävs för att balansera oljemarknaden", sade Saudi Arabiens energi minister Khalid al-Falih under ett internationellt möte rapporterat av Wall Street Journal. Brent hade under måndagen stigit med 1,7 procent till 71,3 dollar per fat.