USA-börserna väntas öppna åt olika håll

Innehåll från Motorola Annons

När det kommer till mobilbranschen har Motorola varit först ut med mycket. Från det första mobilsamtalet – någonsin, till den första smartphonen i klassisk vikmodell och det första 5G-samtalet. Den senaste tiden har Motorola jobbat för att bredda sin produktportfölj för 5G för att möta alla konsumenter, privata som företag, som vill ta steget in i 5G-eran.

Motorola var först ut med mobila samtal, redan 1973, och i början av 2019 var det dags igen, då man tillsammans med en operatör levererade världens första kommersiella 5G-samtal. Det nya 5G-nätet har varit fokus för branschen under flera år, men det var först under slutet av förra året det började ta fart på riktigt, för att under 2020 närmast ha dominerat inom telekom. För Motorola har fokus nu legat på att säkerställa att alla kan ta del av kvalitativa och säkra 5G-produkter.

Att ställa om till 5G ska vara enkelt

Pionjärandan genomsyrar bolaget lika mycket nu som när de skapade den första mobiltelefonen och något Motorola har satsat extra på är att utvidga och förbättra sitt erbjudande gentemot företag.

Motorola kan idag presentera en rad värdefulla tilläggstjänster för företag. För ett av de vanligaste problemen som IT-avdelningar har idag när det kommer till telefonin, är att de inte har full insyn i mobilparken. Det är svårt att kontrollera hur telefonerna används, vem som använder dem och hur åtkomst och behörigheter faktiskt efterlevs, policy gentemot praxis.

– Hos många företag idag går allt för mycket tid till administration av tekniska lösningar, många har inte tid, de har alltför dålig koll, vilket blir onödigt dyrt och man utsätter företaget för potentiella säkerhetsrisker, säger Steven Antoniou, B2B Business Development Manager. Här känns det bra att kunna erbjuda företagen en lösning, med innovativa tilläggstjänster och såklart, en säker och pålitlig produkt.

Tilläggstjänsterna som Motorola nu erbjuder ger företag en helt annan kontroll på den egna mobilparken. Företagskunder får nu exempelvis en mycket bättre möjlighet till kapitalförvaltning. Detta med tjänster som Thinkshield for Mobile, Google zero touch-registrering, utökade garantier, säkerställande att alla enheters operativsystem uppgraderas i tid, samt att alla telefoner får säkerhetsuppdateringar i upp till 36 månader.

Med ökad säkerhet, uppdateringar och utökade garantier förlängs livscykeln hos mobilparken, och med ökad kontroll över företagets telefoner har företaget en enkel överblick över enheternas status, när någon behöver bytas ut, återkallas och återvinnas. Här finns möjligheter för företagen, att inte bara att spara tid och pengar, utan även att ta ett större ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Prisvärda 5G-telefoner ger valmöjligheter – för alla

Kraften och möjligheterna som öppnas med det snabbare 5G-nätverket ställer högre krav på telefoners processor, uppdateringsfrekvens och batteri för att kunna leverera. Vilket Motorola har haft i åtanke vid framtagandet av nya moto g 5G plus. Med 5G-stöd och pris på endast cirka 4000 kronor är den ett stort kliv framåt för Motorola som har som målsättning att erbjuda pålitlig och säker 5G för alla konsumenter – privatpersoner som företag.

– Vad konsumenter vill ha är ett enkelt gränssnitt, och allra främst en lång batteritid, säger Peter Lundkvist, nordisk marknadschef på Motorola. Det här vet vi om, och har med användaren i fokus utvecklat en telefon som uppfyller dessa krav. Vi var först ut med 5G-samtal och vill nu möjliggöra för alla som vill uppgradera till 5G, att kunna göra det på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Motorola har länge varit en av spelarna i branschen som levererat ren Android. Det har varit mycket uppskattat av användare då det ger en telefon helt fri från bloatware och dubblettappar, vilket förbättrar prestandan för ett maximalt rappt användargränssnitt.

Som Android-leverantör har Motorola också ett tätt samarbete med Google och kan erbjuda förstklassig säkerhet och snabbhet. Motorolas 5G-telefoner, moto g 5G plus inkluderad, har kvalitetsstämpeln Android Enterprise Recommended. Det innebär att enheten uppfyller Googles krav på såväl hårdvara som mjukvara, samt att telefonen hålls säker och uppdaterad.

För mer information om moto g 5G plus, se här. Nyfiken på Motorolas tilläggstjänster för företag? Hör av dig till Steven Antoniou så berättar han mer.