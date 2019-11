USA-börserna vänder nedåt – stora rörelser bland nätmäklare

Dow Jones industriindex var klockan 16.40 ned 0,3 procent. Det bredare S&P 500 tappade 0,3, medan Nasdaqs kompositindex också backade 0,3 procent.

Sektorsvis gick det bäst för energibolag, medan det gick tyngst för fastighetssektorn.

En viss optimism kunde skönjas från Kinas vicepremiärminister, Liu He, vid ett tal under onsdagen inför Bloomberg New Economy Forum, enligt källor som Bloomberg News talat med. Vid forumet talade även Henry Kissinger, före detta statschef, som varnade för att om konflikten mellan USA och Kina fortsätter att eskalera så kan det komma att resultera i ett nytt kallt krig.

På makrofronten kan noteras att Philadelphia Federal Reserves index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i regionen steg till 10,4, mot väntade 6.