USA-börserna: Blandad öppning på Wall Street – Appleaktien under press

Dow Jones öppnar oförändrad och S&P 500 ligger vid samma tid på plus 0,2 procent. Nasdaqs kompositindex öppnar samtidigt 0,4 procent upp.

Kina har kallat in USA:s ambassadör i Peking för att kräva att arresteringsordern mot finanschefen ska hävas, och Peking hotar även Kanada för "allvarliga konsekvenser".

Amerikanska räntor har sjunkit sedan i fredags eftermiddag, men står något högre än stängningen i fredags.

Fredagseftermiddagens amerikanska jobbrapport kom in något svagare än väntat, men enligt flertalet analytiker var den ändå tillräckligt stark för att inte störa Feds planer inför FOMC-mötet den 18-19 december. Övertygelsen har dock minskat om att Fed verkligen kommer att leverera årets fjärde räntehöjning den 19 december.

Priset på Brentolja backade tillbaka något under måndagen efter fredagens kraftiga uppgång i kölvattnet av att Opec+ träffat ett avtal om produktionsminskningar på 1,2 miljoner fat per dag. WTI-oljan noterades nära 2 procent lägre till 51,61 dollar per fat.