USA-börserna sjönk under lugn halvdagshandel

När fredagens halvdagshandel summerade var S&P 500 ner 0,4 procent medan Dow Jones backade 0,4 procent och Nasdaq 0,5 procent. Enligt Bloomberg var handelsvolymen omkring 30 procent lägre än genomsnittet under de senaste 30 dagarna.

Även om månaden avslutades i moll blev november den bästa börsmånaden sedan juni och den tredje månaden i rad med gröna siffror. Totalt steg S&P 500 med 3,4 procent under november medan Nasdaq lyfte 4,5 procent och Dow Jones 3,7 procent.

”Med en slående skillnad mot samma tid i fjol har lugnet styrt marknaderna under den senaste månaden. Den fundamentala bakgrunden för amerikanska aktier med stöd av återhållsam inflation, låga räntor, en duvaktig Fed och måttlig vinsttillväxt är fortsatt positiv”, skriver US Bank Wealth Management i en färsk analys enligt Financial Times.