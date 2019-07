USA-börserna öppnar svagt uppåt inför tung rapportvecka

Bland enskilda aktier stiger Halliburton, ett av världens största oljeservicebolag, 4,8 procent efter sin kvartalsrapport som kom in bättre än väntat.

USA:s största minneschiptillverkare, Micron Technology, är upp 2,2 procent. Aktien har fått en köprekommendation från Goldman Sachs som tror att priset på minneschip kan förbättras under det tredje kvartalet.

Priset på olja fortsatte stiga under måndagen i spåren av att Iran i förra veckan kapade en brittiskflaggad oljetanker. Uppgången har dock kommit av sig något och vid New York-börserna öppning är spotpriset på Brentolja upp en knapp halv procent till 63,1 dollar per fat.

I fredags skrev Wall Street Journal att det är mer sannolikt med en räntesänkning på 25 baspunkter än 50, sedan flera Fed-chefer sagt att den kommentar som marknaden tidigare uppfattat som duvaktig inte berörde potentiella händelser från Federal Reserve utan penningpolitik i allmänhet.

Efter de amerikanska börsernas stängning ikväll väntas kvartalsrapporter från vitvarubolaget Whirlpool och nätmäklaren TD Ameritrade.