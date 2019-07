USA-börserna ser ut att öppna svagt uppåt

Senare under veckan väntas även jobbdata från USA samt rapport från exempelvis Apple och Procter & Gamble.

Pfizer redovisade också ett justerat resultat på 0:80 dollar per aktie för det andra kvartalet medan samma siffra för Mylan låg på 1:03 dollar per aktie. Båda bolagens resultat kom in bättre väntat. Pfizer backade 3,3 procent efter nyheten medan Mylan steg 12 procent i den amerikanska förhandeln.