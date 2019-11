Försiktig handelsstart på Wall Street efter positiva tullsignaler

Enligt Wall Street Journal har Liu He också bjudit in de amerikanska förhandlarna Robert Lighthizer och finansminister Steven Mnuchin till Peking för mer samtal.

Tidigare hade källor uppgett för Bloomberg News att Kinas chefsförhandlare och vice premiärminister Liu He är försiktigt optimistisk till chanserna att nå ett ”fas ett”-handelsavtal med USA.

Även i Asien och Europa visade börsindexen en negativ utveckling under torsdagen.

Bland amerikanska aktier fortsatte dåliga nyheter flöda in från detaljhandelssektorn. Macy's faller 3 procent i handelsöppningen efter att varuhuskedjans kvartalsförsäljning missat analytikernas förväntningar och prognosen för helårets sänkts.

Tidigare i veckan har Home Depot och Kohls tyngt sektorn med svaga rapporter och sänkta försäljningsprognoser. Butikskedjan Lowes klättrade däremot efter att rapporten varit starkare än väntat och prognosen höjts. I torsdagens öppning faller dock aktien 0,7 procent.

Juvelerarkedjan Tiffany handlas upp runt 3 procent till strax under 127 dollar. Sent på onsdagskvällen höjde det franska lyxkonglomeratet LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, budet på Tiffany & Company till 130 dollar per aktie.