Wall Street stiger i öppningen – Coca-Cola upp på rapport

På bolagsfronten har Coca-Cola redovisat högre intäkter och ett högre justerat resultat per aktie än väntat. Aktien stiger 4,3 procent.

Försäljningen i kvartalet på 14,4 miljarder dollar var 1,6 procent högre än vad analytikerna hade räknat med, enligt Bloomberg News. Resultatet per aktie steg till 5:00 dollar från 4:05 dollar under motsvarande kvartal i fjol. Utfallet var starkare än analytikernas förväntningar som låg vid 4:78 dollar per aktie. Aktien stiger 0,4 procent i den inledande handeln.