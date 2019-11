USA-börserna öppnar kring nollstrecket

Strax efter öppning var storbolagsindexet Dow Jones oförändrat samtidigt som breda S&P 500-index tappade 0,1 procent. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex backade 0,2 procent.

På tisdagen stängde USA-börserna runt oförändrade nivåer efter stillsam handel. I Asien var onsdagens börser lätt uppåt, undantaget Fastlandskina som slutade på minus. De större Europabörserna låg mestadels på lätt plus på onsdagseftermiddagen. En liten ljusglimt kom under morgonen från den tyska industrin, i form av högre orderingång än väntat efter kräftgång under en längre tid.

På handelsfronten har det varit ganska lugnt på onsdagen men USA:s handelsminister Wilbur Ross sade att han är optimistisk om att kunna slutföra ”fas ett”-avtalet med Kina, rapporterar Bloomberg News.