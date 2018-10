USA-börserna faller tillbaka trots rapportuppgång från Boeing

Flygplanstillverkaren lämnade överraskande positiva delårsresultat med ett resultat per aktie för kärnverksamheten på 3,58 dollar för det tredje kvartalet 2018, strax över snittprognosen på 3,47 dollar per aktie enligt Bloombergs analytikersammanställning.

Även verkstadskoncernen Ingersoll-Rand, som till delar konkurrerar med Atlas Copco, höjde vinstprognosen för 2018. Ingersoll-Rands omsättning för det tredje kvartalet kom in i linje med förväntningarna medan justerade resultatet per aktie kom in bättre än väntat. Aktien var upp 1,8 procent.

Den amerikanska telejätten AT&T redovisade ett justerat resultat per aktie på 0:90 dollar för det tredje kvartalet 2018, vilket var lägre än analytikers förväntningar. Aktien sjönk drygt 6 procent.

Elektronikföretaget Texas Instruments föll 3,8 procent sedan prognosen för det fjärde kvartalet missat förväntningarna, enligt rapporten som kom efter tisdagens stängning.