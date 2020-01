USA-börserna faller på förnyad virusoro

På bolagsnivå redovisade Intel en vinst per aktie på 1,52 dollar under det fjärde kvartalet 2019 vilket var klart över analytikernas prognos på 1,25 procent. Aktien rusar med omkring 9 procent.

Även kortföretaget American Express levererade en rapport där både intäkter och resultat var något över analytikernas förväntningar. Aktien stiger med 2,6 procent.

Börsbjässen Apple har fått en rad riktkurshöjningar under fredagen. Aktien stiger med 0,5 procent.

På råvarufronten faller spotpriset på Brentoljan med 2,5 procent till 60,5 dollar per fat medan WTI-oljan är ner 2,7 procent till 54,2 dollar per fat. Det var fjärde dagen i rad som det svarta guldet lyste rött. Spotpriset på guld stiger i sin tur med 0,6 procent till 1.571,1 dollar per uns.