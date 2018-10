USA-börser: Terminerna vänder ned efter press från stigande räntor

USA-börserna ser ut att öppna ned under torsdagen. Räntorna fortsatte att stiga under onsdagen efter stängning. Under torsdagen nådde amerikansk 10-årig statspappersränta över 3,20 procent. Ränteuppgången har sin bakgrund i protokollet från Federal Reserves senaste policymöte. Där framkom att gradvisa räntehöjningar är det bästa alternativet. Totalt sett togs protokollet som intäkt för att Federal Reserve fortsätter höja räntan över neutral nivå.

Före den amerikanska börsöppningen hade terminerna för Dow Jones industriindex och S&P-500 backat 0,3-0,4 procent. Nasdaq 100-terminen var ned 0,4 procent.

Under onsdagen handlades USA-börserna ned något vilket ska ses i ljuset av större uppgångar under tisdagen. Finansbolagen steg överlag.

I Asien fortsatte kursfallen men som bromsades upp i Europa. Flera starka rapporter på europeisk mark bidrog till uppgångar.