USA åtalar ryska för försök till valpåverkan

Kvinnan identifieras som Elena Khusyaynova och anklagas för att ha skött ekonomin åt "Project Lakhta" som jobbat med att påverka det amerikanska politiska systemet bland annat genom desinformation.

Oligarken Jevgenij Prigosjin, enligt New York Times känd som "Putins kock" och ägare till en inflytelserik "trollfarm", stod enligt domstolshandlingar för finansieringen av projektet via två av sina bolag, Concord Management and Consulting och Concord Catering.

Amerikanska myndigheter betonar samtidigt att det inte finns några bevis på att påverkansförsöken haft någon effekt.