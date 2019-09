Mjuk landning på Wall Street - men US Steel rasade på vinstvarning

US Steels vinstvarning blev den tredje i sin sektor: dagarna innan har Nucor och Steel Dynamics gjort samma sak. Vinstvarningarna hänvisar bland annat till en försämrad marknad i Europa. Guidningen för justerat ebitda för US Steel sänktes till 115 miljoner dollar, 40 procent lägre än Bloombergs analytikerkonsensus om 190 miljoner dollar. Turbulensen väntas också fortsätta pressa resultatet under resten av året, skriver US Steel.

Nucor stängde på minus 0,1 medan Steel Dynamics hämtade tog igen de två tidigare fall något och avancerade 0,5 procent.

Dagens stora vinnare bland jättarna blev Microsoft som slutade 1,7 procent upp. IT-jätten rapporterade efter onsdagsstängningen att bolaget har höjt utdelningen och godkänt återköp av egna aktier för upp till 40 miljarder dollar. Beskedet gladde svenska institutioner som sammanlagt äger drygt 1 procent av bolaget.