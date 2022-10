Innehåll från Toyota Annons

Se videoserien om framtidens mobilitet, bilbranschen och elektrifieringen

Beyond Zero – det är så Toyota kallar sitt nya manifest som syftar till att bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld.

Enligt Toyota står bilvärlden inför en av sina största förändringar någonsin – en ”once in a century transformation” – en förändring så genomgripande att den bara förväntas ske en gång per sekel.

Toyotakoncernen ska nu utvecklas från att vara enbart biltillverkare till att bli en fullskalig leverantör av mobilitet. Målet är större frihet åt alla, lägre miljöpåverkan och ett helt nytt sätt att använda bilen som transportmedel.

– Hårdare miljökrav, konkurrens från nya aktörer och diversifiering av mobilitetsbranschen ger helt nya förutsättningar för bilindustrin, och dessa förändringar väntas öka i både omfattning och hastighet, konstaterar Moritaka Yoshida, executive vice president för Toyota-koncernen.

Förändrat sätt att se på bilar

Biltillverkningen kommer även i framtiden att vara fundamentet i Toyotas verksamhet. Men sättet vi ser på bilar, och hur vi använder dem, kommer att förändras. I framtiden krävs ett större utbud av tjänster för att människors vardag ska fungera.

Beyond Zero är skapat för att fånga upp våra förändrade livsstilar och levnadsmönster samt krav på miljöhänsyn. Manifestet, eller åtagandet som Beyond Zero också kallas, vilar på fyra pelare: Elektrifiering, mobilitet, kundupplevelse och ansvar.

Innovativa bildelningstjänster

Ett exempel på den nya hållbara mobiliteten är bildelningstjänsten KINTO Share som Toyota-koncernen lanserade förra året i flera delar av världen.

I Sverige finns tjänsten än så länge tillgänglig i Stockholm. En användare kan bland annat välja mellan att boka bil enbart en timme eller för en obegränsad tid. Just nu finns 17 000 KINTO-användare i Sverige.

Via varumärket KINTO har Toyota även lanserat flera andra mobilitetstjänster i olika delar av världen:

• KINTO Flex är en flexibel leasingtjänst med kort bindningstid som innebär att kunden kan byta bilmodell när behovet ändras.

• KINTO One är en mer traditionell leasingtjänst där allt utom bränsle ingår.

• KINTO Ride är en typ av taxitjänst med fokus på bra pris och bekvämlighet medan

• KINTO Join gör det möjligt för kollegor att hitta smidiga sätt att samåka.

Fordon som utrustas efter behov

Ett annat exempel är det självkörande och elektrifierade bussliknande fordonet e-Palette – ett av många innovativa fordon som Toyota vill ska bidra till den stora mobilitetssatsningen. E-Palette har en modulanpassad interiör som kan anpassas och användas på flera olika sätt, precis som färgerna på en målarpalett.

Visionen är att fordonet ska kunna utrustas efter behov. Det skulle exempelvis kunna bli till ett litet undersökningsrum för någon som är på väg till ett läkarbesök. Via AI (artificiell intelligens) och uppkopplade tjänster kan enklare tester utföras på en person så att provsvaren redan är klara när patienten anländer till sjukhuset.

Toyota i-ROAD är ett trehjuligt urbant fordon som använts i flera olika städer som mobilitetstjänst. Snart är det även tänkt att en ultrakompakt tvåsitsig elbil, som är mindre än dagens minsta fordon, ska lanseras. Med tio mils räckvidd på el kommer den att kunna användas av exempelvis ungdomar som ännu inte har körkort samt äldre personer som av något skäl inte själva kan köra. Men Toyotas ambitioner sträcker sig ända ned till enmansfordon – ett slags elektrifierat promenadverktyg som kan göras både för stående och sittande transport.

Olika behov kräver olika lösningar

Vad gäller utvecklingen av fundamentet, personbilarnas drivsystem, tror Toyota inte på att en enda teknisk lösning räcker. Det krävs istället parallella spår där elhybrider, laddhybrider, elbilar och bränslecellsbilar täcker olika behov.

Fram till 2025 ska 40 nya eller uppdaterade elektrifierade fordon ha lanserats – det blir i så fall det största elektrifierade modellprogrammet på marknaden.

– Miljövänliga tekniker måste användas av tillräckligt många för att få genomslag och därför måste vi tänka nytt, säger Toyotas koncernchef Akio Toyoda.

Släpper patent fria

Vägen dit handlar också om samarbeten, både inom och utom koncernen.

Toyota har därför beslutat att erbjuda royaltyfria licenser för sina patent kring elektrifierade tekniker, exempelvis elmotorer och styrsystem.

– Det är ett kunskapsarv som byggts under mer än 20 års utveckling av hybridbilar och antalet patent uppgår till drygt 23 700. Om dessa och andra initiativ snabbar på utvecklingen av elektrifierade fordon hos andra företag, har vi bidragit till att höja tempot i miljöarbetet, säger Shigeki Terashi, chief competetive officer.

