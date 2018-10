Urdålig månad för schweizisk klockexport – Hongkong och USA tyngde

Schweiz klockexport tog en plötslig time-out i september och backade med 6,9 procent jämfört med samma månad i fjol. Totalt uppgick exportvärdet till 1.653 miljoner schweizerfranc eller drygt 17 miljarder kronor. Det visar månadsstatistik från branschorganisationen Federation of the Swiss Watch Industry.

"Variationen förklaras delvis av det var en mindre under månaden än i fjol. Det är dock för tidigt att se detta som ett trendskifte", skriver Federation of the Swiss Watch Industry i rapporten.