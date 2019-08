Uppgifter: Tyskland förbereder stimulanspaket inför kris

Bloombergs källor jämför med stimulansåtgärder som sattes in 2009 i samband med finanskrisen. För närvarande studeras möjligheterna att uppmuntra energieffektivisering i privata bostäder och andra åtgärder som skulle kunna höja sysselsättningen på kort sikt och stärka inkomsterna genom satsningar på välfärden.

Uppgifterna kommer efter att Tysklands finansminister Olaf Scholz i helgen uppgett att regeringen kan sätta in stimulanser för 50 miljoner euro om ekonomin går in i krisläge. det är efter att en talesperson för förbundskansler Angela Merkel förra veckan underströk att regeringen inte ser något behov av ytterligare åtgärder i nuläget.

Under måndagen har den tyska centralbanken Bundesbank flaggat för att ekonomin kan krympa under det tredje kvartalet vilket skulle innebära att Tyskland passerar den tekniska gränsen för recession, två på varandra följande kvartal med negativ tillväxt, efter att ekonomin krympt under årets andra kvartal.