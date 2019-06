Uppgifter: Trump skyller stark dollar på Fed

Under den senaste veckan har dollarn stärkts mot euron men den amerikanska valutan stärktes mot den europeiska under merparten av fjolåret och har fortsatt upp något sedan årsskiftet. Normalt stärks dollarn i tider ab konjunkturoro då den amerikanska valutan ses som en relativt säker hamn.

Dollarn stärktes ytterligare mot euron under Jerome Powells tal men har sedan fallit tillbaka något. För dagen har dollarn stärkts med 18 baspunkter till strax under 0,88 dollar per euro.

Samma källa uppger också att presidenten inte har några planer på att försöka avsätta Jerome Powell. Donald Trump har tidigare gett olika svar gällande om han själv anser sig kunna avsätta centralbankschefen. Tidigare i år har amerikanska medier, bland annat nyhetsbyrån Bloomberg, rapporterat att jurister vid Vita huset granskat frågan.