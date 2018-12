Uppgifter: Preem-miljardären Al Amoudi lever och kommer få sin rättegång

Mohammed Al-Amoudi var en av hundratals prinsar, ministrar och affärsmän som under uppmärksammade former greps av en så kallad antikorruptionsenhet ledd av kronprinsen Mohammed bin Salman under hösten 2017.

Samtidigt som han suttit frihetsberövad har affärerna blomstrat för Al-Amoudi, mycket tack vare hans svenska oljeraffinaderi Preem AB. Enligt Bloomberg Billionaires Index har hans förmögenhet stigit med 6 procent till 8,3 miljarder dollar sedan frihetsberövandet 2017.