Wall Street stänger på rött efter uppgifter om USA-drag i handelskonflikten

Från att ha handlats på plus vände indexen plötsligt ner vid 17.30-tiden då Bloomberg kablade ut uppgifter om att Trump-administrationens nu utvärdera sätt att begränsa amerikanska investerares kapitalflöden mot Kina. Vita huset uppges även överväga att avnotera kinesiska bolag från amerikanska börser och begränsa de exponeringar amerikaner har mot Kina genom statliga pensionsfonder.

Wells Fargos aktie steg närmare 4 procent. Banken har fått en ny vd, Charles Scharf som kommer från en tjänst som vd och ordförande för Bank of New York Mellon. Wells Fargo har varit utan permanent vd under en period, efter att Timothy Sloan avgick från posten.