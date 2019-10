Uppgifter: Ny storaffär på gång inom nöjesfältsektorn

Cedar Fair-aktien rusade 11,4 procent under efterhandeln på onsdagen på uppgifterna. Kort efteråt backade den snabbt igen för att åter handlas oförändrad. Under den vanliga onsdagshandeln kom aktien att sluta på plus 2,6 procent. Six Flags var ned 2,3 procent under ordinarie handeln.

Cedar är värt 3,4 miljarder dollar medan Six Flags är något större med 4,3 miljarder dollar.