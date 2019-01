Uppgifter: Brittiska parlamentet röstar om brexit nästa vecka

Uppgifterna kommer efter att premiärminister Theresa May under helgen utlovat en omröstning någon gång runt just den 15 januari.

I en intervju med BBC på söndagen sa hon att parlamentet kommer att spela en större roll i hur relationen mellan Storbritannien och EU ser ut efter brexit. Dessutom utlovade hon fler detaljer kring hur gränsen mellan Irland och Nordirland kommer att påverkas av utträdet och uppgav än en gång att hon kommer be EU:s övriga ledare om försäkringar kring den politiskt känsliga frågan.